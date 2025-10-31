Tour latinoamericano de Morrissey partió mal: canceló dos shows
El ex The Smiths provocó una ola de reclamos y cuestionamientos entre fans.
En junio, Morrissey anunció una serie de shows en América Latina, luego de cancelar una gira por la región en 2024, pero todo partió mal, pues el concierto inicial -este 31 de octubre en Ciudad de México- fue cancelado a horas de su realización.
Además, el exvocalista de The Smiths también anuló la segunda fecha que haría en México, esta vez en Guadalajara el próximo 4 de noviembre.
¿La razón? El "agotamiento extremo del artista", según publicó la productora azteca Ocesa, alrededor de las 14:00 horas locales.
En total, Morrissey había agendado siete recitales, los dos en México y Buenos Aires (8 de noviembre), Sao Paulo (12 de noviembre), Santiago (16 de noviembre), Lima (20 de noviembre) y Bogotá (22 de noviembre).
En Chile, el concierto coincide con el día de las elecciones presidencial y parlamentaria y tiene -hasta ahora- como escenario el Movistar Arena.
Según fanáticos, este año 2025 -y contando los dos en México- el artista ha cancelado 26 de los 63 conciertos que tenía agendados.
