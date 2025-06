Prince Royce regresa a Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

El cantante Prince Royce confirmó su regreso a Chile de la mano de su gira mundial "Eterno Tour".

El ídolo de la bachata, que fue jurado de la versión nacional de "The Voice" en 2023, vuelve para presentarse en el Movistar Arena el próximo 3 de octubre.

Además de presentar "Eterno", su octavo álbum de estudio -cuyo primer single "How Deep is Your Love" alcanzó el top 10 en Chile, el artista repasará himnos de amor y despecho como "Corazón sin cara", "La carretera", "Recházame", "Darte un beso" y "Sensualidad".

Venta de entradas

Las entradas para Prince Royce estarán disponibles en Puntoticket a partir del miércoles 25 de junio a las 10:00 horas, con preventa exclusiva para la compañía teléfonica auspiciadora.

En tanto, la venta general comenzará el jueves 26 a través de la misma plataforma y en el mismo horario de la preventa.