RM y V de BTS concluyen el servicio militar y preparan su regreso a los escenarios

RM y V, integrantes de la banda surcoreana de K-pop BTS, fueron dados de baja este martes tras completar su servicio militar obligatorio, en lo que supuso un paso más hacia el esperado regreso del septeto a los escenarios.

Ambos artistas se enlistaron en diciembre de 2023 como soldados activos: RM sirvió en la banda militar del Ejército y V en una unidad de misiones especiales bajo la Policía militar y, con su salida, ya son cuatro los miembros de BTS que han cumplido con esta obligación, tras Jin y J-Hope, quienes concluyeron su servicio el año pasado.

Tras salir de sus respectivas bases militares, los artistas se presentaron en una breve ceremonia, donde saludaron a periodistas y cientos de fanáticos que se congregaron desde temprano, pese a las recomendaciones de su agencia de evitar aglomeraciones. El evento fue televisado por varios medios locales y generó una amplia cobertura en tiempo real.

"Fue el servicio militar más corto de la historia", bromeó Kim Nam-joon -nombre real del líder del grupo-, quien sorprendió con con una interpretación en saxofón. Asimismo, el rapero añadió que, pese a los momentos duros, aprendió a valorar el trabajo de quienes protegen al país. "Gracias por esperarnos", dijo dirigiéndose a sus fans.

Por su parte, V -cuyo nombre real es Kim Tae-hyung- expresó que su paso por el Ejército le ayudó a reorganizar cuerpo y mente: "Quiero correr hacia ARMY (nombre que recibe la base de fans de BTS) lo antes posible. Si esperan un poco más, volveremos con actuaciones increíbles".

