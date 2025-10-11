Pedófilo y excantante de Lostprophets fue asesinado en cárcel del Reino Unido

Ian Watkins, excantante de la banda de rock galesa Lostprophets y quien permanecía encarcelado por pedofilia, murió asesinado en un ataque en la prisión HM Prison Wakefield, en la que cumplía condena.

Según la policía de West Yorkshire, en el norte de Inglaterra, dos hombres de 25 y 43 años fueron arrestados por sospecha de asesinato y están actualmente bajo custodia.

Las autoridades detallaron que el reo agredido, quien posteriormente fue identificado por los medios británicos como Watkins, de 48 años, fue encontrado con "lesiones graves" y fue declarado muerto en el acto, pese a los intentos de reanimación de los servicios de emergencia.

El ex Lostprophets, banda de la que fue fundador en 1997, fue condenado a 29 años de cárcel en diciembre de 2013 y a otros seis años de libertad condicional, tras admitir una serie de delitos sexuales, entre ellos el intento de violación y agresión sexual de una niña menor de 13 años.

El cantante fue detenido tras la ejecución de una orden judicial por drogas en su domicilio de Pontypridd (sur de Gales) el 21 de septiembre de 2012, cuando se incautaron un gran número de computadores, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento; e incluso luego reconoció que intentó violar a un bebé.