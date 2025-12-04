Rosalía anuncia "Lux Tour 2026": Fechas y venta de entradas en Chile

La artista catalana Rosalía confirmó su tour global más ambicioso hasta ahora: "LUX TOUR 2026", una gira internacional que contempla 42 conciertos en 17 países y que promociona su nuevo trabajo discográfico LUX, lanzado bajo Columbia Records.

El álbum "LUX", grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daníel Bjarnason, marcó récords globales de streaming desde su lanzamiento, debutando como el número 1 del "Global Top Albums Chart" de Spotify.

Con esta producción, Rosalía se halla en una etapa marcada por la experimentación vocal y la mezcla estilística con un enfoque sinfónico-pop, además de colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat, entre otros.

El recorrido tendrá su inicio el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia y finalizará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico. Contará con presentaciones en Europa, Norteamérica y Sudamérica.

En esta última región, destacan las fechas en Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia y Puerto Rico.

Venta de entradas

En territorio chileno, la intérprete se presentará el viernes 24 y sábado 25 de julio de 2026 en Movistar Arena.

La preventa exclusiva comenzará el miércoles 10 de diciembre a las 11:00, con un 20% de descuento para clientes Entel o pagos con tarjeta Santander.

Por otro lado, la venta general se habilitará el jueves 11 de diciembre a las 11:01, ambas a través de Puntoticket.com.