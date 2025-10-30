Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago28.1°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Rosalía cantó en 13 idiomas en su nuevo disco "Lux": Aprendió con Google Translate

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa

Su nuevo álbum será lanzado el próximo 7 de noviembre.

Rosalía cantó en 13 idiomas en su nuevo disco
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante española Rosalía adelantó al The New York Times fragmentos de varios temas de "Lux", un álbum "completamente distinto" a sus trabajos anteriores en el que canta en trece idiomas distintos.

"Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo", confesó la catalana.

La artista mostró al medio fragmentos de los temas "Sexo, violencia y llantas", "Dios es un stalker", "Sauvignion Blanc", "La rumba del perdón", "La perla", "Reliquia" y "Mio cristo", canciones en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera y el pop.

Los idiomas de Rosalía

Los temas siguen una narrativa dividida en cuatro movimientos, formando "un viaje" en el que el oyente "encontrará diferentes voces" y escuchará de su voz hasta trece idiomas, entre los que se incluyen ucraniano, alemán, arabé o japonés.

Para lograr esto, la cantante asegura que, durante todo un año se dedicó "exclusivamente a las letras y la fonética" del disco, que saldrá a la luz el 7 de noviembre.

Aunque afirma que se ayudó del traductor de Google para escuchar cómo sonaban sus letras en otros idiomas, y que contactó en innumerables ocasiones a personas que oficiaban como traductores en un proceso de "investigación y práctica".

Su exploración de otras lenguas viene de su deseo de "querer comprender mejor al otro", y añade que el uso de diversos idiomas en "Lux" "tiene mucho que ver con la historia" que le inspira en cada canción.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Popcast (@popcast)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada