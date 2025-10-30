Rosalía cantó en 13 idiomas en su nuevo disco "Lux": Aprendió con Google Translate

La cantante española Rosalía adelantó al The New York Times fragmentos de varios temas de "Lux", un álbum "completamente distinto" a sus trabajos anteriores en el que canta en trece idiomas distintos.

"Han sido tres años trabajando en un proyecto completamente diferente a lo que había hecho antes. Daba un poco de miedo", confesó la catalana.

La artista mostró al medio fragmentos de los temas "Sexo, violencia y llantas", "Dios es un stalker", "Sauvignion Blanc", "La rumba del perdón", "La perla", "Reliquia" y "Mio cristo", canciones en las que se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera y el pop.

Los idiomas de Rosalía

Los temas siguen una narrativa dividida en cuatro movimientos, formando "un viaje" en el que el oyente "encontrará diferentes voces" y escuchará de su voz hasta trece idiomas, entre los que se incluyen ucraniano, alemán, arabé o japonés.

Para lograr esto, la cantante asegura que, durante todo un año se dedicó "exclusivamente a las letras y la fonética" del disco, que saldrá a la luz el 7 de noviembre.

Aunque afirma que se ayudó del traductor de Google para escuchar cómo sonaban sus letras en otros idiomas, y que contactó en innumerables ocasiones a personas que oficiaban como traductores en un proceso de "investigación y práctica".

Su exploración de otras lenguas viene de su deseo de "querer comprender mejor al otro", y añade que el uso de diversos idiomas en "Lux" "tiene mucho que ver con la historia" que le inspira en cada canción.