Rosalía presenta "Berghain" junto a Björk e Yves Tumor: Es el primer adelanto de "Lux"
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El nuevo disco de la cantautora española saldrá el 7 de noviembre.
La cantante Rosalía culminó con la especulación y lanzó el primer adelanto de "Lux", su esperado próximo disco de estudio.
Se trata de "Berghain", un tema que abre uno de los segmentos del nuevo álbum de la española y el cual cuenta con la colaboración del estadounidense Yves Tumor y Björk, con quien ya colaboró en "Oral" en 2023.
El tema cuenta con el acompañamiento de una orquesta y un psicodélico videoclip que tiene referencias a "Blancanieves".
"Lux", el cuarto disco de Rosalía, será lanzado oficialmente el próximo 7 de noviembre.