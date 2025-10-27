Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.9°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Rosalía presenta "Berghain" junto a Björk e Yves Tumor: Es el primer adelanto de "Lux"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El nuevo disco de la cantautora española saldrá el 7 de noviembre.

Rosalía presenta
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Rosalía culminó con la especulación y lanzó el primer adelanto de "Lux", su esperado próximo disco de estudio.

Se trata de "Berghain", un tema que abre uno de los segmentos del nuevo álbum de la española y el cual cuenta con la colaboración del estadounidense Yves Tumor y Björk, con quien ya colaboró en "Oral" en 2023.

El tema cuenta con el acompañamiento de una orquesta y un psicodélico videoclip que tiene referencias a "Blancanieves".

"Lux", el cuarto disco de Rosalía, será lanzado oficialmente el próximo 7 de noviembre.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada