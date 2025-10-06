Rush regresa a la música con nueva baterista y un puñado de conciertos

Los sobrevivientes del grupo Rush sorprendieron al mundo al anunciar su regreso a la música a una década de su disolución y a cinco años de la muerte del baterista Neil Peart.

Los autores de "YYZ" realizaron su última gira de conciertos en 2015 y, desde entonces, no han vuelto a actuar como Rush -salvo en la despedida de Taylor Hawkins en 2022 y junto a Les Claypool-. Luego de ello Neil Peart murió en 2020 y el trío desapareció de manera oficial.

Sin embargo ahora Geedy Lee y Alex Lifeson preparan una nueva gira para 2026 con una serie de fechas fijadas entre junio y septiembre en Norteamérica (incluyendo México).

El recorrido lo harán junto a Anika Nilles, una baterista alemana que posee gran presencia en redes sociales gracias a su técnica e interpretación.

"Decidir hacer esto fue muy difícil debido a la devastadora muerte de Neil. Fueron momentos muy oscuros y tristes en los que ni siquiera contemplábamos la posibilidad", señaló Lee, detallando que la idea surgió tras tocar algunas canciones de Rush con Lifeson. "Es como que se hubiese disipado la nube negra", agregó el músico.

Por ahora estos serán los únicos 12 conciertos que ofrecerá Rush en esta particular e inédita reunión.