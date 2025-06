Sabrina Carpenter causa polémica con la portada su nuevo álbum: "Es retrógrada"

La cantante Sabrina Carpenter anunció este miércoles el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio "Man's Best Friend", predecesor del exitoso "Short N' Sweet" que saldrá a la venta el 29 de agosto.

No obstante, la portada del disco -donde la ex Disney Channel aparece de rodillas frente a la figura de un hombre, que la jala del cabello- ha causado controversia en redes sociales, acusando a la artista de denigrar a las mujeres.

"La portada del nuevo álbum de Sabrina Carpenter no es atrevida, es retrógrada. Imaginarse a cuatro patas, con un hombre tirándole del pelo y llamándolo 'El mejor amigo del hombre', no es subversión", señaló al respecto la asociación Glasgow Women's Aid en un posteo de Facebook.

En este contexto, añadieron que la imagen "es un regreso a los clichés trillados que reducen a las mujeres a mascotas, accesorios y posesiones, y promueven un elemento de violencia y control. Hemos luchado demasiado por esto".

Por otro lado, los seguidores de la voz de "Espresso" han indicando que la fotografía y título del LP es más bien ironía, poniendo como ejemplo las líricas de "Manchild", su último single -donde expone a su amante como un hombre inmaduro.

Sabrina Carpenter y las críticas por su enfoque sexual

El debate coincidió con la publicación del último número de la revista Rolling Stone, donde la estrella de "Girl Meets World" posó desnuda para la portada, cubriéndose con su larga cabellera y unas medias translúcidas.

Si bien, Carpenter no habló precisamente sobre la portada del disco, sí abordó las críticas por el supuesto enfoque sexual que predomina en su música y shows: "Me causa gracia cuando la gente se queja. Dicen: 'Solo canta sobre sexo'. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho virales. Claramente les encanta. Están obsesionados".

"No quiero ser pesimista, pero siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan descuartizadas y escrutadas en todos los sentidos. No me refiero solo a mí, sino a todas las artistas femeninas que crean arte ahora mismo", reflexionó.