Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G encabezan festival Coachella 2026

Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G serán los artistas que encabezarán el Festival de Coachella en 2026, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Por su parte, la cantante colombiana ya había tenido su propio espectáculo en este prestigioso festival, pero ahora se ha convertido en la primera latina en ser una de las cabezas del cartel del que es considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Antes que Karol G, el cantante puertorriqueño Bad Bunny alcanzó un hito similar al convertirse en 2023 en el primer artista latino en encabezar el festival.

Este año, el encuentro también recibirá en sus escenarios a The Strokes, the XX, PinkPantheress, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, Turnstile, Nine Inch Nails y KATSEYE, entre otros.

Carpenter debutó en el festival en 2024, donde presentó por primera vez en vivo su éxito "Espresso". En tanto, Bieber, quien recientemente regresó a la industria musical con dos álbumes de estudio, ha participado como artista invitado en cuatro ocasiones.

Las entradas para el festival ya están a la venta, con precios que oscilan entre 549 y 1.299 dólares.