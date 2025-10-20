Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

A casi 40 años, "Voces sin Fronteras" tendrá presentación en vivo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El Teatro Caupolicán será el escenario que reunirá a varios cantautores que participaron en la histórica grabación chileno-argentina.

A casi 40 años,
En portada

En 1987, y bajo el sello EMI Odeon y respaldo de Radio Cooperativa, se editó el casete "Voces sin Fronteras", que reunió a cantautores chilenos y argentinos en "un canto a la paz, la esperanza y la hermandad", con motivo de la visita del papa Juan Pablo II a Chile y Argentina ese mismo año.

"Su difusión fue polémica y semicensurada, dada la connotación política que tomó el registro. En su presentación ante el pontífice, la visita de los artistas argentinos fue prohibida por el gobierno militar", reseña el sitio Musicapopular.cl.

En aquel registro de estudio estuvieron Fernando Ubiergo, Marilina Ross, Tati Penna, Eduardo Gatti, Julio Zegers, Piero, Cecilia Echenique, Roque Narvaja, Gervasio, Keko Yunge, Florcita Motuda, Sivina Garré y Óscar Andrade, entre muchos otros.

"Voces Sin Fronteras" en vivo en Chile

Ahora, camino a los 40 años de aquel hito, se anunció la realización del concierto "Voces sin Fronteras en vivo", que tendrá en escena a artistas como Fernando Ubiergo, Silvina Garré, Florcita Motuda y Óscar Andrade, entre otros; y en la conducción al Premio Nacional de Periodismo Sergio Campos, histórica voz de Cooperativa.

El show se realizará el 30 de enero, en el Teatro Caupolicán, y las entradas saldrán a la venta en los próximos días a través del sistema Puntoticket.

En portada