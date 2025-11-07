AC/DC anuncia un segundo concierto en Chile tras exitosa venta de entradas

El grupo AC/DC confirmó un segundo concierto en Chile tras una exitosa venta de entradas para su primera presentación.

La productora DG Medios informó que, en apenas unas horas, el show de los australianos logró vender más de 80 mil boletos aunque no se catalogó como "sold out".

Debido al éxito decidieron agregar un nuevo show para el día 15 de marzo en el Parque Estadio Nacional. Esta fecha se suma a la ya anunciada del 11 de marzo, la cual fue cuestionada por la Delegación presidencial de la RM.