Alemanes Helloween confirman a Chile para su gira 40 años
La banda germana es considerada pionera en el género power metal.
La banda germana es considerada pionera en el género power metal.
La banda alemana Helloween se presentará en 2026 en Santiago, en el marco de su gira de celebración de 40 años de carrera, con la alineación que reúne a varios miembros históricos, incluyendo a dos vocalistas en el escenario.
La formación más reciente de las "calabazas reunidas" incluye al cantante original, Michael Kiske, y a quien lo reemplazó, Andi Deris; así como como a los guitarristas Michael Weikath y Kai Hansen, quienes -junto al bajista Markus Grosskopf- iniciaron el grupo en Hamburgo, en 1983.
El concierto en Chile se realizará el 11 de septiembre, el Movistar Arena, con entradas a través de Ticketmaster, y con valores entre 33.350 y 90.850 pesos, según la ubicación.
El tour "40 Years Anniversary" reúne parte importante de la carrera de Helloween, desde su primer disco, "Walls of Jericho", editado en 1985.
Ver esta publicación en Instagram