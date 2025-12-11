Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago16.6°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Alemanes Helloween confirman a Chile para su gira 40 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La banda germana es considerada pionera en el género power metal.

Alemanes Helloween confirman a Chile para su gira 40 años
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda alemana Helloween se presentará en 2026 en Santiago, en el marco de su gira de celebración de 40 años de carrera, con la alineación que reúne a varios miembros históricos, incluyendo a dos vocalistas en el escenario.

La formación más reciente de las "calabazas reunidas" incluye al cantante original, Michael Kiske, y a quien lo reemplazó, Andi Deris; así como como a los guitarristas Michael Weikath y Kai Hansen, quienes -junto al bajista Markus Grosskopf- iniciaron el grupo en Hamburgo, en 1983.

El concierto en Chile se realizará el 11 de septiembre, el Movistar Arena, con entradas a través de Ticketmaster, y con valores entre 33.350 y 90.850 pesos, según la ubicación. 

El tour "40 Years Anniversary" reúne parte importante de la carrera de Helloween, desde su primer disco, "Walls of Jericho", editado en 1985.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada