Bryan Adams tocará en Chile durante marzo de 2026

El cantante canadiense Bryan Adams anunció una nueva visita a Chile, país con el que mantiene una larga relación desde 1990, cuando llenó el Estadio Nacional en medio de los primeros pasos de la entonces naciente industria de conciertos post dictadura.

Ahora, el intérprete de "Summer of '69" o "Heaven" volverá al Movistar Arena, tal como en 2017, en el marco de su gira "Roll With The Punches", que pasará por América del Norte, Europa, Sudamérica, Asia y Sudáfrica.

El show en Santiago será el 17 de marzo de 2026 y las entradas saldrán a la venta a través de Puntoticket en tres fechas: 5 noviembre para fans, 6 de noviembre para clientes de la marca auspiciadora y desde el 8 de noviembre para el público general.