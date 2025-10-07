Cancelan el Viña Rock 2025: "No se recaudó los suficiente"

A través de redes sociales, el festival Viña Rock 2025 anunció su cancelación, a raíz de la baja venta de entradas para el show que se realizaría el 1 de noviembre en la Quinta Vergara, con la presencia de Los Tres, Saiko, De Saloon y Fother Muckers.

"Con mucha tristeza, lamentamos comunicar la cancelación de la versión del Viña Rock 2025 (...) no logramos llegar de buena manera a todo el público que esperábamos y a un mes del evento, no se recaudó lo suficiente para poder cumplir con los compromisos económicos necesarios para el correcto funcionamiento del festival", comunicó la organización.

Según detallaron, las personas que compraron entradas -que tenían valores entre 23.000 y 115.000 pesos- recibirán un correo electrónico con las instrucciones para solicitar la devolución de lo pagado.

La producción también dijo que esperaba volver en 2026, al tiempo que agradeció "a todos a quienes compraron sus entradas de manera oportuna".