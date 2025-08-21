Chayanne concretó el primero de sus ocho conciertos en Movistar Arena
Publicado:
Este miércoles Chayanne realizó el primero de los ocho conciertos agotados que tendrá en el Movistar Arena. El puertorriqueño tendrá actuaciones los días 21, 23, 27 y 28 de agosto, además del 1, 3 y 4 de septiembre.
