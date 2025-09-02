Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.5°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Chencho Corleone suma un segundo concierto en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Chencho Corleone suma un segundo concierto en Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En julio pasado, el cantante urbano Chencho Corleone anunció su vuelta al país, con un show el 22 de noviembre en el Movistar Arena, y ahora el puertorriqueño programó un segundo concierto, un día antes de esa presentación.

Así, la nueva cita de Corleone con sus fans será el viernes 21 de noviembre, cuando presente su "Solo Tour" en el Arena Monticello.

Las entradas estarán a la venta desde las 14:00 horas del 4 de septiembre, a través de Ticketmaster, pero no se reveló los valores que tendrán los boletos.

Exintegrante de Plan B, Chencho Corleone inició un carrera como solista, pero que también ha complementado como productor para otros artistas del género.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada