Congreso dará show con amigos: Macha Asenjo es uno los invitados

El grupo Congreso anunció un concierto de "grandes éxitos y amigos" el 8 de noviembre, en el Teatro Municipal de Las Condes, y entre los artistas invitados se cuenta Aldo Macha Asenjo, el líder de Chico Trujillo y El Bloque Depresivo, entre otros proyectos.

Además, la jornada contará con la participación de Catalina y las Bordonas de Oro, y otros artistas por anunciar.



Las entradas, con valores desde los 22.000 pesos, están a la venta a través de tmlascondes.cl.