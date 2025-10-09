Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Congreso dará show con amigos: Macha Asenjo es uno los invitados

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El grupo Congreso anunció un concierto de "grandes éxitos y amigos" el 8 de noviembre, en el Teatro Municipal de Las Condes, y entre los artistas invitados se cuenta Aldo Macha Asenjo, el líder de Chico Trujillo y El Bloque Depresivo, entre otros proyectos.

Además, la jornada contará con la participación de Catalina y las Bordonas de Oro, y otros artistas por anunciar.

Las entradas, con valores desde los 22.000 pesos, están a la venta a través de tmlascondes.cl.

Las + leídas