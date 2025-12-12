Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Cris MJ en el Estadio Nacional: Venta de entradas y detalles

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El artista urbano anunció los detalles para adquirir los boletos en su primer gran espectáculo en el principal coliseo del país.

Cris MJ en el Estadio Nacional: Venta de entradas y detalles
contenido de servicio
Cris MJ realizará su primer concierto en el Estadio Nacional, un espacio reservado para artistas de alta convocatoria y que representa un ascenso que marca su trayectoria como cantante urbano.

La producción adelantó que el show incluirá visuales de nivel internacional, invitados especiales y una puesta en escena diseñada exclusivamente para un escenario de gran formato.

El anuncio coincide con un periodo activo para el chileno, quien hace solo dos semanas lanzó "Chica Galáctica", colaboración con los colombianos Wescol y Ovy On The Drums

Venta de entradas

El concierto está programado para el 17 de abril de 2026 en el Estadio Nacional.

La preventa exclusiva de entradas comenzará el 17 de diciembre a las 11:00, a través de Puntoticket con stock limitado.

