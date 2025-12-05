Síguenos:
Música | Shows en vivo

DJ Martin Garrix regresa con show en el Movistar Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El músico electrónico neerlandés volverá al país a dos años de su último concierto.

DJ Martin Garrix regresa con show en el Movistar Arena
El DJ y productor de música electrónica Martin Garrix confirmó su regreso a Chile, tras dos años de ausencia, y nuevamente se presentará en el Movistar Arena, en el marco de su gira "AMERICAS TOUR", que incluye 17 fechas.

En el país, el neerlandés ha estado en solitario en 2016 y 2024 el recinto del Parque O'Higgins, pero también ha sido parte del festival Lollapalooza los años 2017 y 2022.

El concierto tiene como fecha el 15 de mayo de 2026 y tendrá entradas en venta a través de Puntoticket, desde el 9 de diciembre en preventa y desde el día 10 en modalidad venta general.

