El Cuarteto de Nos regresa a Chile con inédito show fuera de Santiago

La banda uruguaya de pop/rock El Cuarteto de Nos anunció su regreso a Chile, tras el exitoso show que ofreció en junio pasado en el Movistar Arena.

Sin embargo, los charrúas llevarán su espectáculo -que incluye temas de "Puertas" su décimoctavo disco de estudio- a regiones.

La fecha del concierto fue fijada para el 29 de enero de 2026 y el escenario será el Teatro Municipal de Viña del Mar.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 34.500 y 115.000 pesos, según la ubicación.