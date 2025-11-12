Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
El Cuarteto de Nos regresa a Chile con inédito show fuera de Santiago
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El grupo uruguayo estará en Viña del Mar en pleno verano 2026.
La banda uruguaya de pop/rock El Cuarteto de Nos anunció su regreso a Chile, tras el exitoso show que ofreció en junio pasado en el Movistar Arena.
Sin embargo, los charrúas llevarán su espectáculo -que incluye temas de "Puertas" su décimoctavo disco de estudio- a regiones.
La fecha del concierto fue fijada para el 29 de enero de 2026 y el escenario será el Teatro Municipal de Viña del Mar.
Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores entre 34.500 y 115.000 pesos, según la ubicación.
