Evento ranchero en el Hipódromo Chile se canceló por no pago

El 22 de noviembre fue la última publicación relativa al Gran Rancherazo Nacional del 7 de diciembre en las redes sociales del evento, y en los comentarios preocupados asistentes pedían explicaciones, pues comenzaron a llegar correos sobre la cancelación del evento en el Hipódromo Chile.

La productora no compartió ningún comunicado y usó sus cuentas para en los días siguientes anunciar eventos similares en enero y marzo.

Sin embargo, fue el propio Hipódromo Chile -a través de Arena Hipódromo, como se denomina para la recepción de eventos musicales- el que aclaró la razón de la cancelación: no pago.

El concierto "ha sido cancelado por responsabilidad de la productora dueña del evento. Arena Hipódromo no recibió el pago por dicha reserva".

"Para conocimiento de todas las personas que nos han consultado por la devolución de los tickets que compraron para ese evento en nuestro recinto, informamos que la única responsable de la devolución de su dinero es la Productora Comunica SpA., correo electrónico granrancherazo@gmail.com. La ticketera es Tu Acceso.cl", agregó el recinto.