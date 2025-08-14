Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Fauna Primavera 2025: así es la programación diaria

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El evento reunirá a destacados artistas internacionales y nacionales en dos jornadas de música en el Parque Ciudad Empresarial.

Fauna Primavera 2025: así es la programación diaria
A tres meses de su próxima edición, el festival Fauna Primavera reveló la programación diaria de artistas para las jornadas del 7 y 8 de noviembre, que se realizarán en el Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba.

La cita reunirá a 17 nombres internacionales y nacionales, con shows que marcarán retornos históricos y celebraciones especiales.

Programación y venta de entradas

7 de noviembre

Se presentarán Weezer, que celebrará los 30 años de su icónico "Blue Album", junto a James, Mogwai, Stereolab, Fother Muckers, Él Mató a un Policía Motorizado" y Yo La Tengo.

8 de noviembre

Será el turno de Massive Attack, con una propuesta visual en colaboración con United Visual Artists, además de Bloc Party, Tash Sultana, Fcukers, Candelabro, Niebla Niebla, Otoboke Beaver, RY X y The Whitest Boy Alive.

La edición también marcará el regreso de Stereolab a Sudamérica tras 25 años y la llegada de AURORA con su más reciente disco "What Happened To The Heart?".

  • Ubicación: Parque Ciudad Empresarial, Santiago
  • Venta de pases diarios: desde el 19 de agosto a las 12:00
  • Entradas: vía Fever

