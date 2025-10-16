Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Festival MFEST confirma a Rubio, Ela Minus y chicarica

El festival MFEST -nacido en 2013- anunció una nueva edición, para el 11 de enero de 2026, en su locación de Matucana 100, con la presentación en vivo de Rubio, Ela Minus y chicarica.

Orientado a "nuevas tendencias, propuestas musicales, diversas y contemporáneas", el evento tiene entradas en preventa desde 20.000 pesos, más cargo por servicio, a través de la plataforma m100.ticketplus.cl.

