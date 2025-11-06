Síguenos:
Magazine | Música | Shows en vivo

Franco Simone y Jeanette vuelven a Chile con show en Movistar Arena

Redacción Cooperativa
El italiano Franco Simone y la cantante española Jeanette anunciaron su regreso a Chile para ofrecer un show conjunto en el Movistar Arena para celebrar sus 50 años de carrera.

Por su parte Simone retornará de la mano de sus clásicos como "Paisaje" y "Respiro", además de otros himnos de la música italiana e hispana. En tanto Jeanette celebrará su carrera iluminada por hits como "Soy rebelde" y "El muchacho de los ojos tristes".

El concierto de Franco Simone y Jeanette en el Movistar Arena se realizará el próximo 6 de junio.

