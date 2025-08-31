Green Day deleitó a miles de fanáticos en su regreso a Chile
Publicado:
El grupo Green Day se presentó este sábado 30 de agosto en el Parque Estadio Nacional y concretó su esperado regreso a Chile a ocho años de su última visita. Con un espectáculo cargado de potencia y pirotecnia, los californianos encantaron a los más de 50 mil fanáticos que desafiaron la fría noche santiaguina.
