El grupo Green Day se presentó este sábado 30 de agosto en el Parque Estadio Nacional y concretó su esperado regreso a Chile a ocho años de su última visita. Con un espectáculo cargado de potencia y pirotecnia, los californianos encantaron a los más de 50 mil fanáticos que desafiaron la fría noche santiaguina.

