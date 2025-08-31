Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y neblina
Santiago10.2°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Green Day deleitó a miles de fanáticos en su regreso a Chile

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El grupo Green Day se presentó este sábado 30 de agosto en el Parque Estadio Nacional y concretó su esperado regreso a Chile a ocho años de su última visita. Con un espectáculo cargado de potencia y pirotecnia, los californianos encantaron a los más de 50 mil fanáticos que desafiaron la fría noche santiaguina.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados