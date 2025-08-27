Green Day en el Parque Estadio Nacional: Horarios, teloneros y accesos

Este sábado 30 de agosto el Parque Estadio Nacional se teñira de verde con el esperado regreso de Green Day al país.

Los californianos llegan al país de la mano de su último disco "Saviors" (2024) y con un comentado espectáculo donde han lanzado feroces críticas al presidente Donald Trump.

Lotus, la productora a cargo del show, ya entregó las coordenadas para la presentación de Green Day en Santiago, en la cual se espera que toquen 23 canciones y hits como "American idiot", "Basket Case" y "Wake Me Up When September Ends".

Teloneros y horarios

Apertura de puertas: 17:00 horas

BBS Paranoicos: 18:30 horas

Bad Nerves: 19:30 horas

Green Day: 21:00 horas

Accesos

Las puertas del Parque Estadio Nacional abrirán a las 17:00 horas. Los ingresos y salidas serán los siguientes:

Acceso Av. Grecia para Cancha General, Plateas Poniente A, B, D.

Acceso Av. Pedro de Valdivia para Cancha Frontal A, Plateas Oriente A, C y D.

Acceso Marathon para Cancha Frontal B y Paquetes Vip

Acceso Av. Guillermo Mann sólo para Accesibilidad Universal