Grupo Frontera vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
El grupo viene de lanzar su disco "Lo Que Me Falta Por Llorar".
El Grupo Frontera, conocido por su hit con Bad Bunny "unx100to", anunció su regreso a Chile de la mano de su gira internacional "Triste Pero Bien Cabrón Tour".
Los originarios de Texas vienen de estrenar su tercer álbum "Lo Que Me Falta Por Llorar" y de presentar en vivo su tema "Me retiro" con el legendario Carlos Santana en los Latin Grammy 2025.
Esta gira comenzará en Colombia en abril de 2026 y recorrerá Centroamérica, buena parte de México y Europa, para concluir en octubre con sus presentaciones en Latinoamérica.
El show de Grupo Frontera en Chiel se realizará el próximo 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.
Las entradas se pondrán a la venta este jueves 19 de noviembre a las 12:00 horas en Puntoticket.
