Iron Maiden vuelve al Estadio Nacional: fecha y entradas

Iron Maiden confirmó su regreso a Chile, con el séptimo concierto de su historia en el Estadio Nacional de Santiago, ratificando su legendaria convocatoria en suelo chileno y que hace un contrapunto aún mayor con la vergonzosa censura que sufrió la banda en 1992, a manos de la presión de la Iglesia Católica sobre el primer gobierno de la transición.

Así, la gira "Run for Your Lives World Tour", con motivo de los 50 años del grupo de heavy metal estará en la capital el 31 de octubre de 2026, y con la banda Mammoth -de Wolfgang Van Halen, hijo de Eddie Wolfgang Van Halen- como invitada especial, y sumando a los chilenos Nuclear como teloneros.

Iron Maiden ya se ha presentado en el Estadio Nacional los años 2011 (10 de abril), 2013 (2 de octubre), 2016 (11 de marzo), 2019 (15 de octubre) y 2024 (27 y 28 de noviembre).

A estos se suman shows en el Teatro Monumental (actual Caupolicán) en 1996, en la Pista Atlética del Estadio Nacional en 2001, 2004 y 2008, en el Club Hípico en 2009, y en el Movistar Arena, como sideshow de 2019.

La entradas, a través de Ticketmaster, tendrán una preventa para clientes de los auspiciadores desde las 11:00 horas del 16 de diciembre; mientras que la venta general se iniciará a las 11:01 horas del 18 de diciembre.

Los valores van desde 46.600 pesos para galería hasta 186.400 pesos para Pacífico Medio, y con una cancha general, sin divisiones, por 61.745 pesos.