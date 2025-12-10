Jackson Wang confirma concierto en Chile: Fecha y venta de entradas

El artista Jackson Wang anunció nuevas fechas para la gira "MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2026-2027", que incluirá presentaciones en Norteamérica y Latinoamérica.

El rapero, cantante y exintegrante del grupo GOT7, ha construido una trayectoria marcada por la fusión de hip-hop, trap y R&B, además de incursiones en moda y dirección creativa.

Esta instancia consiste en la segunda gira mundial en solitario del intérprete. Luego del éxito de "MAGIC MAN WORLD TOUR", que pasó por 24 ciudades, la nueva etapa comenzó en octubre con funciones en diversos países de Asia.

El tour promociona el álbum "MAGICMAN 2", lanzado el 18 de julio de 2025, con el que Wang se convirtió en el primer artista chino en posicionar dos discos consecutivos en el Top 15 de Billboard.

Sumado a ello, la producción debutó en el Top 10 de Spotify en Estados Unidos y alcanzó el Top 5 de listas de ventas.

Venta de entradas

El recorrido comenzará el 31 de marzo en Los Ángeles y finalizará el 28 de abril en Santiago de Chile, con un show en el Movistar Arena.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en preventa desde el 17 de diciembre a las 11:00.

La venta general comenzará el 18 de diciembre a la misma hora, ambas a través de Puntoticket.