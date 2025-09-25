Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Kenny G vuelve a Chile con show íntimo: Fecha, recinto y entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El saxofonista presentará su espectáculo "Live".

Kenny G vuelve a Chile con show íntimo: Fecha, recinto y entradas
En portada

El famoso saxofonista Kenny G anunció su regreso a Chile de la mano de un íntimo concierto fijado para el mes de octubre.

El estadounidense volverá por cuarta vez al país para presentar "Live", un espectáculo basado en las mejores obras de su carrera, incluyendo su último álbum "Innocence" de 2023.

El concierto tendrá un carácter íntimo debido a la reducida capacidad del Teatro CA660 (casi 900 personas).

Fecha y entradas

El concierto de Kenny G en Chile se realizará el 7 de octubre en el Teatro CA660 de Fundación Corpartes, ubicado en Rosario Norte 660, Las Condes.

Las entradas se pueden adquirir en Puntoticket con precios que parten en los $63.250.

