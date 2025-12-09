Lanzan primer teaser del regreso a Chile de Iron Maiden

"Celebramos 50 años de hierro". Con ese mensaje, la productora DG Medios lanzó el primer adelanto del show que en 2026 dará en Chile Iron Maiden -la "Doncella de Hierro"-, en el marco de su gira mundial celebrando cinco décadas de trayectoria.

Aunque aún no hay fecha definida, se estima que en octubre el Estadio Nacional debería recibir a la banda británica de heavy metal, pues en ese mes estará en Brasil, tal como ya adelantó la prensa carioca.

Durante 2026, el primer show en América Latina de Iron Maiden será el 2 de octubre, en Ciudad de México.

En su última visita a Chile, el grupo liderado por Steve Harris y Bruce Dickinson repletó dos días seguidos el coliseo ñuñoíno.