Megadeth tendrá segunda fecha en Chile: antes del show original

La gira de despedida de los escenarios -o al menos lo que se anuncia- de Megadeth tendría su paso por Chile el 5 de mayo de 2026, pero luego de agotar las entradas para el show en el Movistar Arena se anunció un segundo concierto.

Ahora, la banda de thrash metal liderada por Dave Mustaine -y nacida a la sombra de Metallica- también se presentará un día antes: el 4 de mayo del próximo año, en el mismo recinto del Parque O'Higgins.

Con este segundo show, Megadeth completará un total de 16 presentaciones en el país, desde su debut en noviembre de 1994, en el entonces Estadio Chile.

Las entradas saldrán a la venta a las 11:00 horas de este mismo jueves 6 de noviembre, a través de Puntoticket, y con los mismos valores: entre 56.350 y 148.350 pesos, según ubicación.