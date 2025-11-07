Metro extiende su horario por los conciertos de Dua Lipa en el Estadio Nacional

El Metro de Santiago anunció una extensión especial de horario para los días 11 y 12 de noviembre, con motivo del concierto que Dua Lipa ofrecerá en el Estadio Nacional como parte de su "Radical Optimism Tour", para facilitar el retorno de los asistentes a los dos shows que marcarán la tercera visita de la artista británica al país.

La productora DG Medios informó que el servicio funcionará hasta las 00:30 horas, habilitando accesos en las estaciones Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa, todas pertenecientes a la Línea 6.

Además, se confirmó que las salidas habilitadas serán únicamente por las líneas 3 y 6, con Ñuñoa como la única estación disponible para realizar combinación.

A nivel regional, la artista se encuentra actualmente en Buenos Aires preparando sus shows del 7 y 8 de noviembre, antes de iniciar su paso por Chile y continuar su gira por Brasil, Perú, Colombia y México.

La cantante también ha dado que hablar por su reciente logro académico: aprobó el examen GCSE en español, lo que anticipa una comunicación fluida con sus seguidores latinoamericanos.

Las estaciones habilitadas incluyen en Línea 3: Plaza Quilicura, Conchalí, Hospitales, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña; y en Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.