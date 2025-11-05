Morrissey canceló su concierto en Chile a días de su realización
El cantante argumentó que tenía "agotamiento extremo".
El cantante Morrissey canceló el concierto que iba a ofrecer en Chile el próximo 16 de noviembre.
A través de un comunicado, la productora Lotus informó que el británico decidió no presentarse "debido al agotamiento extremo" que padece.
Reciéntemente el ex The Smiths había cancelado algunos de los shows que iba a dar en Latinoamérica durante noviembre. Sin embargo ya canceló la totalidad de estos conciertos y su recorrido por la región.
En 2023 Morrissey había anunciado una presentación en Chile que finalmente fue suspendida por problemas de salud. La nueva fecha, fijada para febrero de 2024, tampoco pudo concretarse "por decisión del artista".
