Mr. Bungle confirma su regreso a Chile en 2025: Fecha, recinto y entradas

El grupo Mr. Bungle anunció su regreso a Sudamérica y a Chile con una gira en solitario para fines de 2025.

Tras una destacada carrera en la década del 90, la banda liderada por Mike Patton resurgió en 2020 con una renovada formación integrada por Trey Spruance, Scott Ian, Dave Lombardo y Trevor Dunn.

Ese mismo año editaron "The Raging Wrath Of The Easter Bunny Demo", una regrabación del demo con el que debutaron en 1986. Fue en ese contexto en el que debutaron en Chile en el marco del festival Knotfest de 2022.

¿Cuándo y dónde es?

El concierto de Mr. Bungle en Chile se realizará en el Movistar Arena el próximo 8 de octubre.

Entradas

Las entradas para este show comenzarán a venderse en preventa a las 15:00 horas de este 24 de abril en Puntoticket.