"No es un tributo": Soda Stereo Ecos llega a Chile en 2026

El 21 de marzo en Buenos Aires vuelve a la vida Soda Stereo, con un show en vivo titulado "Ecos", y Santiago también será testigo de este regreso de Zeta Bosio, Charlie Alberti y, en forma virtual, Gustavo Cerati.

"No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo", es la definición que hacen Zeta y Charlie, apuntando a que gracias a la tecnología se puede vivir el reencuentro del trío argentino.

En Chile, la fecha del show es el 26 de marzo de 2026, en el Movistar Arena, y las entradas -sin precios por ahora- saldrán a la venta el 20 de octubre para los clientes del banco auspicidor, y el 22 de octubre para el público general, a través de Puntoticket.