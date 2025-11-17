Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Oasis en Chile: Estos son los horarios para su concierto en el Estadio Nacional

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El número de apertura está a cargo del británico Richard Ashcroft.

Oasis en Chile: Estos son los horarios para su concierto en el Estadio Nacional
La banda Oasis dio a conocer los horarios para su esperado reencuentro con el público chileno este miércoles 19 de noviembre.

Tras reunirse con sendos shows en Reino Unido, y luego de haber recorrido buena parte del planeta, los hermanos Gallagher llegan al Estadio Nacional para su primer concierto como Oasis desde 2009.

En esta ocasión los autores de "Roll with it" vendrán acompañados del ex The Verve, Richard Ashcroft. Por ahora ningún artista chileno ha sido confirmado como número de apertura para este concierto.

Horarios Oasis en Chile

  • Apertura de puertas - 16:00
  • Richard Ashcroft - 19:45
  • Oasis - 21:00
  • Cierre del recinto - 23:30
