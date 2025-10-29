Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Pedro Aznar suma cuarta fecha en Santiago y show en Valparaíso

Autor: Cooperativa.cl
El cantante, compositor y multiinstrumentista argentino Pedro Aznar tendrá un masivo regreso a Chile, pues por la demanda de sus seguidores sumó un cuarto concierto en Santiago, y además agendó un show en Valparaíso.

Así, a las fechas del 27, 28 y 29 de noviembre en el Teatro Municipal de Las Condes se suma el domingo 30, también con entradas en venta a través de tmlascondes.cl.

Además, el martes 2 de diciembre, el ex Serú Girán estará en el Teatro Municipal de Valparaíso, en un recital que tiene entradas en el sistema Puntoticket.

