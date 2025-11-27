Por historial de delitos: Cosculluela no pudo entrar a Chile y cancela show

"No fue posible resolverlo de forma favorable". Así explicó la productora Bizarro las gestiones que -sin éxito- intentó para que la autoridad migratoria nacional permitiera el ingreso al país del puertorriqueño Coscuella, artista urbano que se presentaría en el Movistar Arena este 27 de noviembre.

La situación se debió a "asuntos migratorios, fuera del control de Bizarro, su management y el artista", agregó la empresa, también encargada de la producción artística del Festival de Viña del Mar.

En tanto, el reguetonero usó sus redes sociales para relatar la situación, minimizando su historial penal y apuntando al funcionario de la PDI que vetó su ingreso al país.

"Estoy aquí en Santiago desde por la mañana, de las 8, hecho mierda, explotado... hay un pana aquí acá que no nos ha dejado... yo vine con todo, con mis permisos, con todo pa'entrar. El hombre dice que por mis antecedentes penales, y yo creo que es más por sus cojones no me quiere dejar pasar... y me van a virar para los Estados Unidos ahora", dijo en un video que publicó alrededor de las 22:00 horas.

"Así que el show de mañana, lamentablemente, está cancelado...", agregó sobre el concierto, ya agotado y que tenía entradas con valores de hasta 77.000 pesos y era auspiciado por BancoEstado.

En 2022, Coscuella fue imputado por violencia de género, y luego imputado por matar a dos caballos y herir jinetes en 2024.