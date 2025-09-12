Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Ricardo Arjona agota fechas y sumas dos conciertos en el Movistar Arena
El cantautor ya agotó tres actuaciones en Santiago.
El cantautor Ricardo Arjona agotó sus tres presentaciones en Santiago y sumó dos nuevas fechas a su próximo paso por Chile.
El guatemalteco retornará al país de la mano de su disco "Seco", su más reciente producción, con varios shows en el Movistar Arena.
Además de los ya agotados shows del 5, 7 y 9 de junio de 2026, el cantante sumó presentaciones para los días 12 y 13 de junio.
Las entradas para estos dos nuevos shows de Ricardo Arjona en Chile se pueden adquirir en Puntoticket.
