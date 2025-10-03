Santaferia, Flema, Machuca y otros animarán la Batalla del Tattoo 2025
Las entradas para ambos días tienen valores desde 20.000 pesos en preventa.
Dos días de música y tinta promete la edición 2025 del evento Batalla del Tattoo, que además de stands de tatuajes y accesorios, tendrá una amplia oferta de bandas en vivo.
Los shows principales estarán a cargo Flema, Sonora de Llegar, Santaferia y Machuca.
La feria se realizará los días sábado 11 y domingo 12 de octubre, en el centro Chimkowe de Peñalolén, y tiene entradas a la venta desde 20.000 pesos, en Passline.
La programación de bandas es sábado 11: Flema, Sonora de Llegar, Son Robos o Sobornos, 2X, 562, Sicknot y Kanto. El domingo 12, en tanto, contempla a Santaferia, Machuca, Los Mox, Sonora 5 Estrellas, Zita Zoe y Kanto.
