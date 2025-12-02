Saxofonista Melissa Aldana vuelve al Teatro Nescafé en 2026
La nominada al Grammy se presentará en formato cuarteto, durante febrero.
La nominada al Grammy se presentará en formato cuarteto, durante febrero.
La reconocida saxofonista chilena Melissa Aldana volverá a presentarse en el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago, escenario que ya pisó en 2022 y 2023, esta vez en formato cuarteto.
El show se realizará el 18 de febrero próximo y contempla una banda integrada por el pianista Glenn Zaleski, el bajista Pablo Menares y el baterista Kush Abadey.
"Con ellos repasará estos nuevos tracks inspirados en la 'era del Filin', periodo en cubano que cubre desde 1940 a 1960 como una evolución del bolero hacia el jazz, generando un sonido aclamado por su enfoque lírico y sentimental", comentó la producción.
Las entradas para ver a la artista radicada en Nueva York, a la venta en Ticketmaster, tienen valores desde 28.750 pesos.
Ver esta publicación en Instagram