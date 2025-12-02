Saxofonista Melissa Aldana vuelve al Teatro Nescafé en 2026

La reconocida saxofonista chilena Melissa Aldana volverá a presentarse en el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago, escenario que ya pisó en 2022 y 2023, esta vez en formato cuarteto.

El show se realizará el 18 de febrero próximo y contempla una banda integrada por el pianista Glenn Zaleski, el bajista Pablo Menares y el baterista Kush Abadey.

"Con ellos repasará estos nuevos tracks inspirados en la 'era del Filin', periodo en cubano que cubre desde 1940 a 1960 como una evolución del bolero hacia el jazz, generando un sonido aclamado por su enfoque lírico y sentimental", comentó la producción.

Las entradas para ver a la artista radicada en Nueva York, a la venta en Ticketmaster, tienen valores desde 28.750 pesos.