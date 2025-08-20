Stewart Copeland, exbaterista de The Police, tocará en el Teatro Municipal

El músico estadounidense Stewart Copeland, otrora baterista de The Police, se presentará en Chile durante su gira por Sudamérica, con un show en un especial escenario capitalino: el Teatro Municipal de Santiago.

El concierto se realizará el 15 de diciembre, como parte del tour "Police Deranged for Orchestra", en el que repasa gran parte del legado musical del trío que formó junto a Sting y Andy Summers, pero ahora junto a una orquesta, compuesta por 28 músicos.

"La idea detrás de este trabajo surgió cuando Copeland le puso música al documental 'Everyone Stares' (2006), el que muestra la intimidad del trío a través de cintas de video grabadas por ellos mismos. Casi quince años después recién lo llevaría a los escenarios en vivo", detalla la producción.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen precios -en preventa- entre 36.800 y 155.250 pesos, según la ubicación.