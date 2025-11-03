Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo
Surfestival tendrá dos ediciones en 2026: The Wailers y Cultura Profética serán cabezas de cartel
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El festival Surfestival, que tradicionalmente se realiza en Pichilemu durante febrero, tendrá dos fechas en el verano 2026, pues ahora sumó a Coquimbo en el mes de enero; revelando además su cartel de artistas.
Las fechas y bandas son:
Las entradas saldrán a la venta el 4 de noviembre para clientes del banco auspiciador y desde el 6 de noviembre para público general, a través de Puntoticket.
