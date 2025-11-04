Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.4°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

YSY A traslada su concierto a 2026, "por indicación médica"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

"Por temas de salud e indicación médica", el trapero argentino YSY A anunció la reprogramación del show que ofrecería este jueves 6 de noviembre en el Movistar Arena.

El nuevo concierto quedó agendado para el 1 de abril de 2026, en el mismo recinto, y se explicó que "todos los tickets adquiridos son válidos para la nueva fecha", aunque quienes deseen pueden solicitar la devolución del monto total.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lotus (@lotuscl)

Síguenos en Google News
Las + leídas