YSY A traslada su concierto a 2026, "por indicación médica"
Autor: Cooperativa.cl
"Por temas de salud e indicación médica", el trapero argentino YSY A anunció la reprogramación del show que ofrecería este jueves 6 de noviembre en el Movistar Arena.
El nuevo concierto quedó agendado para el 1 de abril de 2026, en el mismo recinto, y se explicó que "todos los tickets adquiridos son válidos para la nueva fecha", aunque quienes deseen pueden solicitar la devolución del monto total.
