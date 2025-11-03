Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.6°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Zakk Wylde, el partner de Ozzy, vuelve a Chile con Black Label Society

Publicado:
| Periodista Digital: José Raúl Martínez

El guitarrista se presentará en el país a siete años de su último show.

Zakk Wylde, el partner de Ozzy, vuelve a Chile con Black Label Society
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La banda de southern-groove metal Black Label Society, liderada por Zakk Wylde -el último gran escudero de Ozzy Osbourne-, regresará a Chile tras siete años de ausencia y se presentará en Santiago durante marzo próximo.

El show tendrá como escenario del Teatro Coliseo, el 30 de abril de 2026, y es parte de una gira que BLS realiza como antesala al lanzamiento de un nuevo disco, el primero desde "Doom Crew Inc." (2021).

Wylde, quien además es el actual guitarrista de Pantera, fundó la banda en 1998, como proyecto paralelo y más pesado que su banda homónima y en medio de uno de los varios períodos en que no estuvo como guitarrista de estudio y en vivo de Ozzy.

Las entradas saldrán a la venta a las 10:00 horas del 5 de noviembre, por Puntoticket, sin que se revelaran sus valores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada