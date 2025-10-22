Skar Labra criticó al jurado de "Fiebre de Baile": "Deberían evaluar bien"

Un tenso momento protagonizó la ex "Gran Hermano" Skar Labra en el capítulo de este martes en "Fiebre de Baile" de Chilevisión.

El día anterior la joven había perdido su duelo contra la ex "MasterChef Chile" Dani Castro, pese a haber tenido una destacada performance en la pista. Es por eso que la cocinera pudo competir por la inmunidad y Labra no.

Un día después, y desde el sector de backstage, Skar Labra mostró su descontento con la situación y criticó duramente al jurado de "Fiebre de Baile". "Me molestó mucho que el jurado me dijera que lo hice increíble, pero no gané... ya ha pasado tres veces que me dicen que lo hice muy bien, pero pierdo", señaló.

"Yo no soy bailarina profesional. Yo estuve en una academia de danza en la que bailé mucho tiempo, pero yo no estudié danza", agregó Skar Labra.

La estudiante de periodismo pidió que "se muestren los ensayos para que empiecen a valorar las caídas y los moretones" y remató diciendo que "el jurado debería empezar a evaluarnos bien, con una crítica, con una pauta de técnica".

"Porque yo cada vez que bailo en competencias de baile, cuando era más chica, nos decían 'tu pie está mal, tu cabeza no llegó al punto que tenía que llegar, no tienes un buen eje'... a mi no me dijeron nada ayer. Mañana, cuando baile, no sé qué tengo que arreglar para que el jurado valore mi esfuerzo", concluyó.