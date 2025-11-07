Sting canta en español junto a Juan Luis Guerra en nueva versión de "Estrellitas y duendes"

El músico británico Sting y el dominicano Juan Luis Guerra lanzaron este jueves una nueva versión de "Estrellitas y duendes", uno de los temas más emblemáticos de la música latina.

El clásico, originalmente publicado en 1990 como parte del álbum "Bachata Rosa", regresa ahora con una reinterpretación que combina la estética de Guerra con la sensibilidad artística del exlíder de The Police.

Según informó la oficina del cantautor dominicano, esta colaboración marca el retorno de una canción que durante 35 años ha sido reconocida como un referente del repertorio latino.

La nueva versión destaca por la interpretación de Sting, quien sorprende al cantar íntegramente en español, aportando una lectura emotiva que respeta la esencia original mientras incorpora su estilo característico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Luis Guerra Oficial (@juanluisguerra)

Juan Luis Guerra calificó la experiencia como un "honor inmenso" y destacó la luz que Sting le otorgó al tema en esta adaptación. Por su parte, el intérprete de "Fields of Gold" aseguró que "siempre" ha admirado el trabajo de Guerra y describió la composición como una obra de gran elegancia y profundidad.

El lanzamiento incluye un video oficial grabado en los Power Station Studios de Nueva York y dirigido por Guerra Films, donde se aprecia la conexión creativa entre ambos músicos durante una sesión íntima de estudio. El registro busca transmitir el respeto mutuo y la energía colaborativa que marcó el proceso.