Taylor Swift se convirtió en una diva de cabaret para su nuevo disco "The life of a Showgirl"
El remo chileno cerró su participación en Asunción con 12 medallas: ocho fueron de oro
Intervino la policía: Barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron gresca en Medellín
Municipio de Santiago incorporó 300 nuevos agentes de seguridad municipal
Catalina Lorca ganó bronce para Chile en el patinaje de los Juegos Mundiales de Chengdú
"Cantaron los Angeles Azules": La reacción de la prensa argentina tras el golpe de la U a Independiente
La cantante Taylor Swift presentó el arte que tendrá "The life of a Showgirl", su nuevo disco de estudio que se lanzará el próximo 3 de octubre. En las imágenes la estadounidense aparece vestida como una diva de cabaret en la versión más destapada de toda su carrera.
