Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.7°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Taylor Swift se convirtió en una diva de cabaret para su nuevo disco "The life of a Showgirl"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La cantante Taylor Swift presentó el arte que tendrá "The life of a Showgirl", su nuevo disco de estudio que se lanzará el próximo 3 de octubre. En las imágenes la estadounidense aparece vestida como una diva de cabaret en la versión más destapada de toda su carrera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados